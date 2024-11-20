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22:30 Мск
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Расписание Евролиги на 20 ноября

Расписание Евролиги на 20 ноября
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Сегодня, 20 ноября, в календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. Будет проведён лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Евролиги на 20 ноября:

22:30 мск – «Виртус» – «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
20 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале прошлого розыгрыша турнира греческая команда оказалась сильнее действовавшего на тот момент обладателя титула «Реала» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Ранее сообщалось, что греческий тренер Вассилис Спанулис может возглавить «Монако».

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