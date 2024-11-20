Спортивный сайт назвал звезду НБА, на которую похож Егор Дёмин

Известный спортивный сайт Last Word On Sport поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, сравнив его с некоторыми игроками НБА.

«При росте 203 см первокурсник университета Бригама Янга Егор Дёмин может стать следующим среди длинной череды высоких разыгрывающих, которые преуспеют в НБА. Набирая в среднем 17,0 очка, 7,5 передачи и 2,3 перехвата за игру, а также реализуя 55,0% трехочковых бросков, он выглядит как один из самых перспективных игроков на драфте НБА 2025 года.

Его набор атакующих навыков похож на то, что есть у игрока «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона. Его защитные качества схожи с качествами восходящей звезды «Атланта Хоукс» Дайсона Дэниэлса. В одиночку российский плеймейкер может многое дать команде, но вместе? В НБА его относительная нехватка взрывной силы и мощи может стать препятствием на пути к успеху. Тем не менее Дёмин стал популярным не просто так», – говорится на сайте Last Word On Sport.