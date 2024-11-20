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«Чрезвычайно впечатляет». Sports Illustrated — о россиянине Егоре Дёмине

«Чрезвычайно впечатляет». Sports Illustrated — о россиянине Егоре Дёмине
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Известное и популярное спортивное издание в США Sports Illustrated поделилось мнением об игре российского баскетболиста Егора Дёмина, который в этом сезоне студенческой американской лиги NCAA выступает за университет Бригама Янга (BYU).

«Его способность контролировать нападение чрезвычайно впечатляет, поскольку он выделяется как при переходе от защиты к нападению, так и при создании возможностей для бросков с любой дистанции. Набирая скорость в быстрых отрывах, Дёмин не опускает взгляд и постоянно отвлекает защитников, создавая открытые возможности для бросков своим товарищам по команде. Если защитники предпочитают оставаться со своим игроком, он без проблем использует свои длинные руки и шаги, чтобы прорваться в «краску» и реализовать бросок из-под кольца.

Он очень хорошо ориентируется на пик-н-роллах и проявляет большое терпение, чтобы обеспечить себе хорошие шансы. Его стиль игры очень агрессивен в нападении, но он отлично справляется с тем, чтобы редко форсировать броски и передачи, о чём свидетельствуют его процент реализации бросков и впечатляющее соотношение результативных передач к перехватам», – говорится в материале Sports Illustrated.

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