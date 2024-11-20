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Легендарный футболист Роналдиньо посетил матч НБА

Легендарный футболист Роналдиньо посетил матч НБА
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Прославленный бразильский футболист Роналдиньо посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев площадки со счётом 116:115.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Джонсон - 34, Уилсон - 17, Финни-Смит - 15, Шрёдер - 14, Уотфорд - 10, Симмонс - 10, Милтон - 7, Клауни - 5, Уильямс - 4, Мартин, Томас, Джонсон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 29, Бриджес - 21, Манн - 19, Уильямс - 16, Болл - 12, Салон - 11, Мартин - 4, Грин - 3, Диабате, Мицич, Карри, Гибсон

«Футбольная легенда на месте! Добро пожаловать, Роналдиньо!» — говорится в сообщении «Бруклина».

Фото: Brooklyn Nets

Эта победа стала для игроков «Нетс» шестой в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона. Также на счету «Бруклина» девять поражений. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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