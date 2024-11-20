Легендарный футболист Роналдиньо посетил матч НБА

Прославленный бразильский футболист Роналдиньо посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бруклин Нетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев площадки со счётом 116:115.

«Футбольная легенда на месте! Добро пожаловать, Роналдиньо!» — говорится в сообщении «Бруклина».

Фото: Brooklyn Nets

Эта победа стала для игроков «Нетс» шестой в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона. Также на счету «Бруклина» девять поражений. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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