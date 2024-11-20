«Люблю Россию всё больше». Американец Ройс Хэмм — о Единой лиге

Центровой баскетбольного клуба «Парма» Ройс Хэмм поделился своими впечатлениями от Единой лиги ВТБ после матча регулярного чемпионата с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мне нравится чемпионат, и с каждым днём я люблю Россию всё больше. Мы здорово играли с «Зенитом», но это сильная команда с отличным составом, которая наказывает тебя за малейшую ошибку. Мы должны отталкиваться от защиты, чтобы показать свои лучшие стороны», – сказал Ройс Хэмм в репортаже Единой лиги.

«Парма» на домашнем паркете уступила «Зениту» со счётом 74:86. Хэмм вместе с защитником клуба Гарретом Нэвелсом стали самыми результативными игроками матча, набрав по 23 очка.