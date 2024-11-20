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«Люблю Россию всё больше». Американец Ройс Хэмм — о Единой лиге

«Люблю Россию всё больше». Американец Ройс Хэмм — о Единой лиге
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Центровой баскетбольного клуба «Парма» Ройс Хэмм поделился своими впечатлениями от Единой лиги ВТБ после матча регулярного чемпионата с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мне нравится чемпионат, и с каждым днём я люблю Россию всё больше. Мы здорово играли с «Зенитом», но это сильная команда с отличным составом, которая наказывает тебя за малейшую ошибку. Мы должны отталкиваться от защиты, чтобы показать свои лучшие стороны», – сказал Ройс Хэмм в репортаже Единой лиги.

«Парма» на домашнем паркете уступила «Зениту» со счётом 74:86. Хэмм вместе с защитником клуба Гарретом Нэвелсом стали самыми результативными игроками матча, набрав по 23 очка.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 86
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Хэмм - 23, Нэвелс - 23, Шашков - 14, Захаров - 5, Якушин - 3, Хэмилтон - 2, Свинин - 2, Ильницкий - 2, Морозов, Тучков, Фирсов
Зенит: Бэйкон - 19, Фрейзер - 18, Спеллмен - 15, Хантер - 14, Карасёв - 7, Пойтресс - 6, Мун - 4, Жбанов - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
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