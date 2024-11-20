Андреас Пистиолис назвал игровые компоненты, в которых ЦСКА может стать лучше

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис выразил удовлетворение игрой команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, а также отметил, что его подопечные могут продолжать прогрессировать. В частности, Андреас упомянул возможность для роста в принятии решений и качестве бросков.
«У нас чемпионская команда, мы играем хорошо. Постарались оставить лучшее, что было в золотом сезоне. Результат соответствует. Надо работать, быть усерднее в тренировочном процессе, чем противники.
Мы можем прогрессировать в принятии решений, качестве бросков. Нужно устранять повторяющиеся периодические ошибки. Речь больше об эволюции нашей игры», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».