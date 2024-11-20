Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Сегафредо Болонья — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал игрока НБА, чей статус суперзвезды поставлен под сомнение

Эксперт назвал игрока НБА, чей статус суперзвезды поставлен под сомнение
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик поделился мнением о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме, отметив контраст в его игре за клуб и сборную США.

«После летнего выступления за сборную США, которое поставило под сомнение его статус суперзвезды в глазах некоторых, после того как аналогичные дебаты были вызваны тем фактом, что он не стал MVP финала НБА, Тейтум напомнил массам, что команда «Селтикс» не может по-настоящему бороться без него. Джейсон является лидером клуба. Это приятный контраст с его опытом работы в сборной. Источники в лиге утверждают, что у пятикратного участника Матча всех звёзд не было ни одного по-настоящему удачного дня на площадке — ни на тренировках, ни в играх — за всё время, предшествовавшее победе в матче со сборной Франции, где было завоёвано золото», — написал Амик.

Материалы по теме
Владимир Гомельский назвал двух лучших вингов НБА на данный момент

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android