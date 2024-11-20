Эксперт назвал игрока НБА, чей статус суперзвезды поставлен под сомнение

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик поделился мнением о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме, отметив контраст в его игре за клуб и сборную США.

«После летнего выступления за сборную США, которое поставило под сомнение его статус суперзвезды в глазах некоторых, после того как аналогичные дебаты были вызваны тем фактом, что он не стал MVP финала НБА, Тейтум напомнил массам, что команда «Селтикс» не может по-настоящему бороться без него. Джейсон является лидером клуба. Это приятный контраст с его опытом работы в сборной. Источники в лиге утверждают, что у пятикратного участника Матча всех звёзд не было ни одного по-настоящему удачного дня на площадке — ни на тренировках, ни в играх — за всё время, предшествовавшее победе в матче со сборной Франции, где было завоёвано золото», — написал Амик.

Материалы по теме Владимир Гомельский назвал двух лучших вингов НБА на данный момент

Главные новости дня: