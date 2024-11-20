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Чемпион НБА: некоторые думают, что я сумасшедший, но Попович не великий тренер

Чемпион НБА: некоторые думают, что я сумасшедший, но Попович не великий тренер
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Бывший игрок НБА Стивен Джексон поделился мнением о главном тренере «Сан-Антонио Спёрс» Греге Поповиче. Джексон становился чемпионом НБА 2003 года в составе «Сан-Антонио». Попович тренирует «Спёрс» с 1996 года.

«Некоторые думают, что я сумасшедший, но Грег не великий тренер. Он великий лидер. Посмотрите на всех тренеров, которые работали под руководством Поповича, а теперь являются главными тренерами где-то ещё. Некоторые стали генеральными менеджерами и президентами команд, как Сэм Прести. Вот почему я говорю, что он великий лидер. Все под его руководством, от генеральных менеджеров до игроков, имеют следующий подход – либо чемпионство, либо ничего», — сказал Джексон в Club 520 Podcast.

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