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Адам Сильвер назвал две причины падения рейтингов игр НБА

Адам Сильвер назвал две причины падения рейтингов игр НБА
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поделился мнением о причинах падения рейтингов игр НБА. Сильвер считает, что на этот вопрос повлияли матчи в бейсбольной лиге и состоявшиеся в США президентские выборы.

«Я не думаю, что это как-то связано с трёхочковыми бросками. Мы просто обращаем внимание на рейтинги за пару недель. Всегда есть что-то уникальное. В этом году нам противостояла Мировая серия – «Лос Анджелес Доджерс» — «Нью-Йорк Янкиз» – это две очень привлекательные команды, которые собрали большую аудиторию. Кроме того, в стране прошли президентские выборы, которые привлекли огромное внимание. Поэтому я не думаю, что стиль игры на паркете имеет какое-либо отношение к этому вопросу», — приводит слова Сильвера Front Office Sports.

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