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Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс ответил, когда может завершить карьеру

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс ответил, когда может завершить карьеру
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Бывший игрок ЦСКА 34-летний американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры. Летом этого года Майк подписал новый контракт с «Монако», рассчитанный на три года. Джеймс признал, что это соглашение может быть последним.

«Честно говоря, это возможно. Думаю, я уже приближался к этому моменту. Теперь, после операции, которую я перенёс этим летом, я всё ещё пытаюсь вернуться к своему обычному состоянию. Вероятно, сейчас моя форма составляет 80% от привычной. Это тяжёлое чувство», — сказал Джеймс на канале Amerikanos24 в YouTube.

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