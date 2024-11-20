Леброн высказался о 23-летнем Далтоне Кнехте после матча «Лейкерс» с «Ютой Джаз»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о товарище по команде Далтоне Кнехте. 23-летний игрок был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года под 17-м номером.

«Не сказал бы, что это мы отыскали Далтона. Просто 16 других команд конкретно провалились. В интернете меня постоянно называют лжецом. Они говорят, что я лгу обо всём на свете. Так что теперь? Кто-то ещё хоть просматривал его? Чёрт, они конкретно провалились», — сказал Джеймс во время беседы с журналистом Йованом Бухой.

Напомним, в недавнем матче «Лейкерс» с «Ютой Джаз» (124:118) Кнехт набрал 37 очков и совершил пять подборов.

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