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Назван игрок НБА, повторивший достижение О’Нила, которое никому не покорялось 30 лет

Назван игрок НБА, повторивший достижение О’Нила, которое никому не покорялось 30 лет
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29-летний австрийский центровой «Торонто Рэпторс» Якоб Пёлтль повторил статистическое достижение прославленного центрового НБА Шакила О’Нила, которое тот установил в 1994 году. Как информирует статистический сервис OptaSTATS, Пёлтль стал первым баскетболистом после О’Нила, который в трёх матчах кряду сумел набрать 90+ очков при реализации бросков с игры в 70%, сделать 20+ подборов в атаке и 20+ подборов в защите.

В нынешнем сезоне Пёлтль в среднем за матч набирает 17,1 очка, совершает 11,9 подбора и отдаёт 2,7 передачи.

Ранее О'Нил отреагировал на вызов от Дуайта Ховарда, обозначив условие для выхода в ринг.

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