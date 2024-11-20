Понкрашов назвал единственную проблему сборной России перед играми с Тунисом и Ливией

Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр Антон Понкрашов поделился мнением о предстоящем выступлении сборной России в международном товарищеском турнире «Кубок Дружбы. Россия — Африка». Соревнования состоятся с 22 по 24 ноября в Москве. Российские баскетболисты сыграют с национальными командами Туниса и Ливии.

«Рад, что сборная играет. На этот раз главный тренер Зоран Лукич собрал более серьёзный состав. Но и соперники сейчас тоже посерьёзнее, чем летом. Поэтому тут не получится такой простой прогулки, что была на последнем турнире в Перми, где участвовала наша сборная.

Интересно будет понаблюдать за этими матчами. В команде много ребят, которые ранее уже играли за национальную команду. Единственная проблема — мало времени на подготовку: ребята всего несколько дней работают вместе. Не всегда просто приходится в таких условиях, поскольку надо тренироваться, сыгрываться, и все ребята в разном состоянии и на разных ролях в своих клубах», — приводит слова Понкрашова «Матч ТВ».

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Достижения сборных России по баскетболу: