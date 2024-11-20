Мозгов — о статистике в НБА: как бы ты красиво ни играл, всё в итоге оказывается на бумаге

Прославленный российский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года Тимофей Мозгов вспомнил легендарный матч 2014 года с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором он набрал 23 очка и сделал 29 подборов. А также Тимофей высказался о важности статистики в НБА.

«Сел в первой четверти, в которой отыграл минут восемь, и ребята говорят, что у меня уже восемь-девять подборов. Я такой: «Чего???»

Почему такое внимание к статистике? Это важный элемент, потому что, как бы ты красиво ни играл, всё в итоге оказывается на бумаге», — приводит слова Мозгова телеграм-канал «Два кольца».

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».