Тимофей Мозгов дал ценный совет своим последователям в НБА

Известный российский баскетболист, чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов дал совет соотечественникам, которые стремятся в дальнейшем попасть в лигу НБА.

«На самом деле совет простой: нужно просто оставаться собой и много-много работать. Есть такой неправильный совет, что иногда не нужно слушать тренера. Потому что вы будете смеяться, но если задуматься, то иногда тренеры в своей системе начинают ломать игрока, если он их не устраивает в каких-то вещах, и заставляют их делать одни вещи, а он считает, что он хорош в других вещах. И ты должен понимать, что год-два, и ты, возможно, сменишь тренера, а игра твоя уже поломается. Нужно попробовать найти ту грань, где ты можешь оставаться собой и не поддаваться на давление тренера, но, если ты это сделаешь, это будет просто топчик», — приводит слова Мозгова телеграм-канал «Два кольца».

Напомним, Мозгов за свою долгую карьеру успел выступить в Единой лиге ВТБ и в НБА. Он представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».