Атаман рассказал, как благодаря «Порше» удалось продлить контракт с Нанном

Главный тренер действующего чемпиона Евролиги «Панатинаикоса» Эргин Атаман рассказал, как подарок в виде новенького «Порше» помог руководству афинского клуба продлить контракт с защитником Кендриком Нанном.

«Прошла неделя, две, три [переговоров], и мы знали, что Кендрик был очень счастлив у нас. Каждый раз, когда он шёл [в главный офис], он не подписывал. Он чего-то хотел. Наконец господин [Димитрис] Яннакопулос сказал: «Я ещё дам машину, которая тебе понравится». Но если мы выиграем Евролигу. И он сказал: «Хорошо, по рукам».

Затем мы выиграли Евролигу, и наш генеральный менеджер рассказал мне, что на первой встрече он [Нанн] пришёл и попросил одну особую модель «Ламборгини». В Греции она стоила больше € 1 млн, как половина контракта. И президент [Яннакопулос] сказал: «Хорошо, я обещал тебе, но сейчас не могу найти эту машину. Согласен на «Порше»? Конечно, он согласился, и они заключили сделку. Это был один из пунктов его контракта. Он большой профессионал и хороший парень», — рассказал Атаман в подкасте Off The RECourt.