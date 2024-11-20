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Обескровленный «Нью-Орлеан» пополнил состав опытным защитником

Обескровленный «Нью-Орлеан» пополнил состав опытным защитником
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Страдающий от череды травм клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» подписал контракт с 30-летним защитником Элфридом Пэйтоном. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Пэйтон в последний раз был включён в состав тренировочного лагеря «Бирмингем Скуадрон», фарм-клуба «Пеликанс» в G-лиге, но так и не принял участия ни в одном матче, а позже стал свободным агентом.

В прошлом сезоне он выступал в Лиге развития НБА за «Форт Уэйн», набирая в среднем 12,5 очка, 6,6 подбора, 9,8 передачи и 1,6 перехвата за встречу. В последний раз он играл в НБА в сезоне-2021/2022 в составе «Финикс Санз». В 50 матчах он набирал в среднем три очка, 1,8 подбора и две передачи за игру.

В сезоне-2014/2015 Пэйтон играл с нынешним главным тренером «Пеликанс» Вилли Грином за «Орландо Мэджик».

В этом сезоне «Пеликанс» серьёзно страдают от травм. На данный момент из игры выбыли Хосе Альварадо, Зайон Уильямсон, Херберт Джонс, Деджонте Мюррей, Си Джей Макколлум и Джордан Хоукинс.

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