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Яннис Адетокунбо станет сопродюсером полнометражного фильма

Яннис Адетокунбо станет сопродюсером полнометражного фильма
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо станет сопродюсером своего первого полнометражного фильма. Принадлежащая 29-летнему баскетболисту компания Improbable Media в партнёрстве со Studio Galazio создадут комедийный фильм об ограблениях «Миконос».

«Ребята, вы знаете, как сильно я люблю Миконос (греческий остров, один из островов Кикладского архипелага. – Прим. «Чемпионата»). Очень рад официально объявить, что моя продюсерская компания Improbable Media заключила партнёрство со Studio Galazio для производства моего первого полнометражного фильма в качестве продюсера. Скоро выйдет фильм «Миконос», автором сценария и режиссёром которого станет Кристофер Андре Маркс», — написал Адетокунбо в социальных сетях.

В актёрский состав «Миконоса» входят Клелия Андриолату, Эндрю Георгиадес, Джулия Фокс, Риккардо Скамарчо и другие.

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Яннис Адетокунбо находился за пределами площадки во время победной атаки «Милуоки»
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