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Тренер «Юты» Уилл Харди высказался о впечатляющей игре новичка «Лейкерс» Далтона Кнехта

Тренер «Юты» Уилл Харди высказался о впечатляющей игре новичка «Лейкерс» Далтона Кнехта
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Главный тренер команды «Юта Джаз» Уилл Харди высказался о впечатляющей игре новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтона Кнехта в матче регулярного чемпионата НБА, в котором его команда уступила со счётом 118:124, а Кнехт набрал 37 очков и совершил пять подборов.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 37, Дэвис - 26, Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 8, Реддиш - 4, Винсент - 3, Колоко - 2, Кристи - 1, Льюис, Оливари, Траоре
Юта Джаз: Маркканен - 25, Секстон - 19, Кларксон - 18, Джордж - 18, Коллинс - 18, Юбэнкс - 8, Джузэнг - 7, Филиповски - 3, Кольер - 2, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо

«Казалось, все в зале знали, что Далтон Кнехт собирается сделать следующий бросок, за исключением нескольких человек. Проблема была в том, что эти несколько человек были в нашей команде», — приводит слова Харди Clutch Points.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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