Тренер «Юты» Уилл Харди высказался о впечатляющей игре новичка «Лейкерс» Далтона Кнехта

Главный тренер команды «Юта Джаз» Уилл Харди высказался о впечатляющей игре новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтона Кнехта в матче регулярного чемпионата НБА, в котором его команда уступила со счётом 118:124, а Кнехт набрал 37 очков и совершил пять подборов.

«Казалось, все в зале знали, что Далтон Кнехт собирается сделать следующий бросок, за исключением нескольких человек. Проблема была в том, что эти несколько человек были в нашей команде», — приводит слова Харди Clutch Points.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.