Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук высказался о своём рекорде по набранным трипл-даблам. В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 122:110, Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 14 результативных передач и 10 подборов. Этот трипл-дабл стал 200-м в карьере Уэстбрука. Таким образом, 36-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

«Я действительно благодарен за возможность играть в игру достаточно долго, чтобы иметь возможность сделать это. Но я также благодарен тем, кто был до меня», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.