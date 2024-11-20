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Расселл Уэстбрук высказался о своём рекорде по набранным трипл-даблам

Расселл Уэстбрук высказался о своём рекорде по набранным трипл-даблам
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук высказался о своём рекорде по набранным трипл-даблам. В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 122:110, Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 14 результативных передач и 10 подборов. Этот трипл-дабл стал 200-м в карьере Уэстбрука. Таким образом, 36-летний баскетболист стал первым игроком в истории лиги, кому удалось достичь этой отметки.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 122
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 28, Джексон - 19, Пиппен Мл. - 16, Кларк - 10, Уэллс - 8, Ларэвиа - 8, Кеннард - 6, Хафф - 6, Бейн - 5, Уильямс Мл. - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Портер - 24, Браун - 19, Уотсон - 15, Уэстбрук - 12, Шарич - 8, Строутер - 6, Чанчар - 5, Джордан - 4, Ннаджи - 2, Тайсон, Холл, Александер

«Я действительно благодарен за возможность играть в игру достаточно долго, чтобы иметь возможность сделать это. Но я также благодарен тем, кто был до меня», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.

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