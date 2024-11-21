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«Виртус» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

«Виртус» проиграл «Фенербахче» в Евролиге
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20 ноября в Болонье (Италия) завершился очередной матч 10-го тура Евролиги по баскетболу, в котором встретились итальянский БК «Виртус» и турецкий БК «Фенербахче». Гости одержали победу со счётом 86:82 (23:22; 14:16; 19:23; 30:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
20 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
82 : 86
Фенербахче
Стамбул, Турция
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч

Самым результативным игроком в составе «Виртуса» стал разыгрывающий Торнике Шенгелия. Он набрал 23 очка, сделал пять подборов и три результативные передачи. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал защитник Марко Гудурич, на счету которого 21 очко, один подбор и три передачи.

В следующем туре соревнований «Виртус» сыграет на выезде с французским «Парижем». Встреча состоится 28 ноября. «Фенербахче» 29 ноября примет на своей площадке итальянскую «Олимпию».

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