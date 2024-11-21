«Виртус» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

20 ноября в Болонье (Италия) завершился очередной матч 10-го тура Евролиги по баскетболу, в котором встретились итальянский БК «Виртус» и турецкий БК «Фенербахче». Гости одержали победу со счётом 86:82 (23:22; 14:16; 19:23; 30:21).

Самым результативным игроком в составе «Виртуса» стал разыгрывающий Торнике Шенгелия. Он набрал 23 очка, сделал пять подборов и три результативные передачи. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал защитник Марко Гудурич, на счету которого 21 очко, один подбор и три передачи.

В следующем туре соревнований «Виртус» сыграет на выезде с французским «Парижем». Встреча состоится 28 ноября. «Фенербахче» 29 ноября примет на своей площадке итальянскую «Олимпию».