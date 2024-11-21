Владелец «Финикса» планирует предложить Кевину Дюранту внушительное продление контракта

Американский бизнесмен и владелец «Финикс Санз» Мэтью Ишбия планирует в 2025 году предложить Кевину Дюранту продление контракта на $ 120 млн. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Мы довольны Дюрантом, Кевину нравится в «Финиксе». Мы ожидаем, что Кевин подпишет продление и останется с нами надолго. Мы надеемся, что он закончит свою карьеру здесь, в Финиксе. Мы не могли подписать двухлетнее продление прошлым летом, не могли по правилам НБА. Поэтому мы решили, что после сезона снова поговорим об этом, решим этот вопрос.

Кевин хочет быть здесь, мы хотим, чтобы Кевин был здесь. Никогда не было ни единого недовольства по какому-либо поводу», — сказал Ишбия в интервью Чарании на YouTube-канале NBA on ESPN.

Текущий контракт Дюранта действует до сезона-2025/2026. 36-летний игрок в этом сезоне НБА в среднем набирает 27,6 очка, 6,6 подбора и 3,4 передачи за игру.