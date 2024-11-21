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Результаты игрового дня Евролиги 20 ноября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 20 ноября, турнирная таблица
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В среду, 20 ноября, состоялся игровой день 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 20 ноября:

«Виртус» — «Фенербахче» — 82:86.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
20 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
82 : 86
Фенербахче
Стамбул, Турция
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Фенербахче: Мелли, Шанлы, Мэйс, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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