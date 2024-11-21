Результаты игрового дня Евролиги 20 ноября, турнирная таблица

В среду, 20 ноября, состоялся игровой день 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 20 ноября:

«Виртус» — «Фенербахче» — 82:86.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.