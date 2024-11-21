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«Кливленд» выиграл 16-ю игру из 17, разгромив дома «Нью-Орлеан»

«Кливленд» выиграл 16-ю игру из 17, разгромив дома «Нью-Орлеан»
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В ночь с 20 на 21 ноября мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:100.

НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 100
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс: Джером - 29, Ньянг - 20, Тайсон - 16, Аллен - 16, Тор - 12, Митчелл - 10, Мобли - 9, Томпсон - 8, Портер - 4, Траверс - 4
Нью-Орлеан Пеликанс: Ривз - 34, Бостон - 14, Мисси - 12, Payton - 11, Грин - 9, Кэйн - 9, Робинсон-Эрл - 9, Маткович - 2, Тайс, Джемисон
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Новости. Баскетбол
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