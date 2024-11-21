«Кливленд» выиграл 16-ю игру из 17, разгромив дома «Нью-Орлеан»

В ночь с 20 на 21 ноября мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:100.