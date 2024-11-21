41 очко Адетокунбо помогли «Милуоки Бакс» обыграть «Чикаго Буллз» в матче НБА
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Закончился матч в рамках Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:106.
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Лопес - 21, Лиллард - 20, Грин - 18, Трент-мл. - 11, Портис - 8, Райт - 3, Боучэмп, Принс, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Крэйг - 15, Уайт - 14, Вучевич - 14, Терри - 10, Досунму - 8, Филлипс - 6, Гидди - 5, Смит - 5, Бузелис - 2, Картер, Хортон-Такер, Дуарте, Лидделл
Самым результативным в составе победителей стал греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, который набрал 41 очко, совершил девять подборов и отдал восемь передач. В составе гостей лучшим стал Зак Лавин, который набрал 27 очков, совершив пять подборов и отдав шесть передач.
Позавчера, 19 ноября, «Милуоки» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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