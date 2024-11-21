41 очко Адетокунбо помогли «Милуоки Бакс» обыграть «Чикаго Буллз» в матче НБА

Закончился матч в рамках Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:106.

Самым результативным в составе победителей стал греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, который набрал 41 очко, совершил девять подборов и отдал восемь передач. В составе гостей лучшим стал Зак Лавин, который набрал 27 очков, совершив пять подборов и отдав шесть передач.

Позавчера, 19 ноября, «Милуоки» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.