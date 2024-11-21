«Мемфис» обыграл «Сиксерс» в матче НБА, у Эмбиида — 35 очков

Закончился матч в рамках Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум » и завершилась победой хозяев со счётом 117:111.

Самым результативным в составе победителей стал Джарен Джексон, записавший на свой счёт 23 очка и совершивший четыре подбора при одной передаче. Также Джарен реализовал восемь из 15 бросков с игры. В составе гостей лучшим камерунский и французский баскетболист Джоэл Эмбиид, который набрал 35 очков, совершил 11 подборов и отдал две передачи

Вчера, 20 ноября, «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Денверу Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.