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«Мемфис» обыграл «Сиксерс» в матче НБА, у Эмбиида — 35 очков

«Мемфис» обыграл «Сиксерс» в матче НБА, у Эмбиида — 35 очков
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Закончился матч в рамках Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум » и завершилась победой хозяев со счётом 117:111.

НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
117 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Бейн - 21, Уэллс - 14, Альдама - 12, Кеннард - 12, Ларэвиа - 11, Пиппен Мл. - 8, Хафф - 8, Кларк - 6, Каслтон, Кавамура, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Маккейн - 20, Ябуселе - 17, Драммонд - 11, Макси - 8, Убре - 7, Джексон - 5, Каунсил - 4, Джордж - 2, Мартин - 2, Мартин, Гордон, Киньонес, Бона

Самым результативным в составе победителей стал Джарен Джексон, записавший на свой счёт 23 очка и совершивший четыре подбора при одной передаче. Также Джарен реализовал восемь из 15 бросков с игры. В составе гостей лучшим камерунский и французский баскетболист Джоэл Эмбиид, который набрал 35 очков, совершил 11 подборов и отдал две передачи

Вчера, 20 ноября, «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Денверу Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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