23 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Атланту»

В ночь с 20 на 21 ноября мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) закончился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланта Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:97.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали канадский форвард Эндрю Уиггинс, набравший 27 очков, американский защитник Стефен Карри, на счету которого 23 очка, и центровой Трэйс Джексон-Дэвис, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В составе гостей самыми результативными стали американский форвард Джален Джонсон, на счету которого дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов, и центровой из Швейцарии Клинт Капела, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс» 23 ноября. «Атланта» на выезде сыграет с «Чикаго Буллз» 23 ноября.