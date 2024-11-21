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Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хоукс, результат матча 21 ноября 2024 года, счёт 120:97, регулярный чемпионат НБА

23 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Атланту»
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В ночь с 20 на 21 ноября мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) закончился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Атланта Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:97.

НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Карри - 23, Джексон-Дэвис - 14, Хилд - 11, Куминга - 10, Уотерс III - 10, Грин - 9, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 3, Муди - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Сантос
Атланта Хоукс: Джонсон - 15, Рисашер - 12, Янг - 12, Дэниэлс - 11, Капела - 11, Хантер - 10, Оконгву - 9, Бафкин - 6, Богданович - 6, Мэтьюз - 3, Родди - 2, Нэнс, Крейчи

Самыми результативными игроками в составе победителей стали канадский форвард Эндрю Уиггинс, набравший 27 очков, американский защитник Стефен Карри, на счету которого 23 очка, и центровой Трэйс Джексон-Дэвис, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В составе гостей самыми результативными стали американский форвард Джален Джонсон, на счету которого дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов, и центровой из Швейцарии Клинт Капела, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Нью-Орлеан Пеликанс» 23 ноября. «Атланта» на выезде сыграет с «Чикаго Буллз» 23 ноября.

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