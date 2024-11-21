70 очков и дабл-даблы Брансона и Таунса помогли «Никс» победить «Финикс» в НБА

В ночь с 20 на 21 ноября мск на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 138:122.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский разыгрывающий Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 36 очков, двух подборов и 10 передач, а также доминиканский тяжёлый форвард Карл-Энтони Таунс, у которого также дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и две передачи. Третий дабл-дабл оформил их одноклубник американский лёгкий форвард Джош Харт — 19 очков и 11 подборов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Девин Букер, у которого 33 очка, три подбора и пять передач.

Следующий матч «Финикс» проведёт дома с «Лос-Анджелес Лейкерс» 27 ноября. «Никс» на выезде сыграет с командой «Юта Джаз» 24 ноября.