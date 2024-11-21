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Финикс Санз — Нью-Йорк Никс, результат матча 21 ноября 2024 года, счёт 122:138, регулярный чемпионат НБА

70 очков и дабл-даблы Брансона и Таунса помогли «Никс» победить «Финикс» в НБА
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В ночь с 20 на 21 ноября мск на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 138:122.

НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 138
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 33, О'Нил - 17, Джонс - 15, Нуркич - 14, Моррис - 10, Данн - 8, Аллен - 8, Окоги - 7, Ли - 4, Бол - 4, Игодаро - 2, Вашингтон Мл., Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Таунс - 34, Харт - 19, Бриджес - 16, Ануноби - 14, Пэйн - 12, Симс - 4, Колек - 3, Топпин, Дадье, Райан, Хукпорти

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский разыгрывающий Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 36 очков, двух подборов и 10 передач, а также доминиканский тяжёлый форвард Карл-Энтони Таунс, у которого также дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и две передачи. Третий дабл-дабл оформил их одноклубник американский лёгкий форвард Джош Харт — 19 очков и 11 подборов.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Девин Букер, у которого 33 очка, три подбора и пять передач.

Следующий матч «Финикс» проведёт дома с «Лос-Анджелес Лейкерс» 27 ноября. «Никс» на выезде сыграет с командой «Юта Джаз» 24 ноября.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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