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22:15 Мск
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Евролига: расписание матчей 21 ноября

Евролига: расписание матчей 21 ноября
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Сегодня, 21 ноября, в календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. Зрители смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 21 ноября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Париж»;
21:00 мск — «Монако» — АСВЕЛ;
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Партизан»;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Маккаби» Тель-Авив;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Альба».

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет таблицу в сезоне-2024/2025 турецкий «Фенербахче», потерпевший за 11 игр всего два поражения. На втором месте расположился греческий «Олимпиакос», а на третьем — французский «Париж». У обоих в 10 матчах по семь побед.

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