Евролига: расписание матчей 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. Зрители смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 21 ноября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Париж»;

21:00 мск — «Монако» — АСВЕЛ;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Партизан»;

22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Маккаби» Тель-Авив;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Альба».

Возглавляет таблицу в сезоне-2024/2025 турецкий «Фенербахче», потерпевший за 11 игр всего два поражения. На втором месте расположился греческий «Олимпиакос», а на третьем — французский «Париж». У обоих в 10 матчах по семь побед.