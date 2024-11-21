Евролига: расписание матчей 21 ноября
Поделиться
Сегодня, 21 ноября, в календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. Зрители смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание Евролиги на 21 ноября:
20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Париж»;
21:00 мск — «Монако» — АСВЕЛ;
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Партизан»;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Маккаби» Тель-Авив;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Альба».
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Возглавляет таблицу в сезоне-2024/2025 турецкий «Фенербахче», потерпевший за 11 игр всего два поражения. На втором месте расположился греческий «Олимпиакос», а на третьем — французский «Париж». У обоих в 10 матчах по семь побед.
Комментарии
- 21 ноября 2024
-
10:12
-
09:35
-
09:30
-
08:38
-
08:30
-
08:23
-
06:30
-
06:10
-
05:54
-
00:49
-
00:47
-
00:01
- 20 ноября 2024
-
22:58
-
22:02
-
21:01
-
20:01
-
19:00
-
18:57
-
18:00
-
18:00
-
16:39
-
16:02
-
15:05
-
14:41
-
13:45
-
13:10
-
12:26
-
12:04
-
12:00
-
11:24
-
10:50
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
09:52