Результаты игрового дня НБА 21 ноября

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В ночь с 20 на 21 ноября по московскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА 21 ноября:

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 122:106;

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:100;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:99;

«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:113;

«Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 117:111;

«Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:138;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» — 120:97;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик» — 104:93.