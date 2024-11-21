Результаты игрового дня НБА 21 ноября
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В ночь с 20 на 21 ноября по московскому времени в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей НБА 21 ноября:
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 122:106;
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:100;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:99;
«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:113;
«Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 117:111;
«Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:138;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» — 120:97;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик» — 104:93.
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 106
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Лопес - 21, Лиллард - 20, Грин - 18, Трент-мл. - 11, Портис - 8, Райт - 3, Боучэмп, Принс, Роббинс, Умуде, Коннотон, Джексон
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Крэйг - 15, Уайт - 14, Вучевич - 14, Терри - 10, Досунму - 8, Филлипс - 6, Гидди - 5, Смит - 5, Бузелис - 2, Картер, Хортон-Такер, Дуарте, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 100
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс: Джером - 29, Ньянг - 20, Тайсон - 16, Аллен - 16, Тор - 12, Митчелл - 10, Мобли - 9, Томпсон - 8, Портер - 4, Траверс - 4, Меррилл, Гарлэнд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ривз - 34, Бостон - 14, Мисси - 12, Payton - 11, Грин - 9, Кэйн - 9, Робинсон-Эрл - 9, Маткович - 2, Макколлум, Тайс, Мёрфи, Джемисон
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 30, Гилджес-Александер - 28, Карузо - 17, Хартенштайн - 13, Митчелл - 10, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Дорт - 2, Джонс, Дженг, Флаглер, Carlson, Уоллес, Дука
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 21, Грант - 14, Камара - 14, Авдия - 13, Бэнтон - 10, Клингэн - 10, Хендерсон - 9, Мюррэй - 4, Уильямс - 4, Саймонс, Эйтон, Тибулл, Рупер, Рит, Уокер
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
130 : 113
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Смит II - 23, Ванвлит - 18, Грин - 14, Исон - 11, Шеппард - 7, Томпсон - 6, Ландейл - 6, Уитмор - 4, Брукс - 4, Холидей - 2, Тэйт - 2, Грин - 2, Адамс, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Джексон - 24, Сиакам - 21, Макконнелл - 17, Тёрнер - 10, Матурин - 8, Браун - 6, Фриман - 6, Фёрфи - 6, Уокер - 5, Халибёртон - 4, Топпин - 4, Джонсон - 2, Шиппард
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
117 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Бейн - 21, Уэллс - 14, Альдама - 12, Кеннард - 12, Ларэвиа - 11, Пиппен Мл. - 8, Хафф - 8, Кларк - 6, Каслтон, Кавамура, Спенсер
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Маккейн - 20, Ябуселе - 17, Драммонд - 11, Макси - 8, Убре - 7, Джексон - 5, Каунсил - 4, Джордж - 2, Мартин - 2, Мартин, Гордон, Киньонес, Бона
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 138
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 33, О'Нил - 17, Джонс - 15, Нуркич - 14, Моррис - 10, Данн - 8, Аллен - 8, Окоги - 7, Ли - 4, Бол - 4, Игодаро - 2, Вашингтон Мл., Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Таунс - 34, Харт - 19, Бриджес - 16, Ануноби - 14, Пэйн - 12, Симс - 4, Колек - 3, Топпин, Дадье, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Карри - 23, Джексон-Дэвис - 14, Хилд - 11, Куминга - 10, Уотерс III - 10, Грин - 9, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 3, Муди - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Сантос
Атланта Хоукс: Джонсон - 15, Рисашер - 12, Янг - 12, Дэниэлс - 11, Капела - 11, Хантер - 10, Оконгву - 9, Бафкин - 6, Богданович - 6, Мэтьюз - 3, Родди - 2, Нэнс, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 93
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 24, Коффи - 18, Зубац - 17, Портер - 10, Миллер - 8, Джонс - 8, Бамба - 7, Данн - 7, Батюм - 5, Хиланд, Мэнн, Браун, Джонс
Орландо Мэджик: Блэк - 17, Саггс - 16, Вагнер - 14, Вагнер - 10, Да Силва - 10, Битадзе - 9, Айзек - 6, Ховард - 4, Энтони - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Харрис - 2, Хьюстан, Джозеф
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