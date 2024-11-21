«Карри сходит с ума из-за потерь». Грин — о работе над ошибками в передачах

34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин рассказал, как его звёздный партнёр Стефен Карри и тренер коллектива Стив Керр работают над исправлением потерь мяча в команде.

«Стив провёл беседу со мной, а Стефен просто сходит с ума от потерь. Сегодня перед игрой у него была целая киносессия со мной с полным разбором ситуаций. Мне было очень приятно это увидеть», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Минувшей ночью «Уорриорз» нанесли поражение команде «Атланта Хоукс» со счётом 120:97. На счету Дрэймонда девять очков, семь подборов, девять передач и три потери. У Карри 23 очка, четыре подбора, восемь передач и пять потерь.