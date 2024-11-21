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«Карри сходит с ума из-за потерь». Грин — о работе над ошибками в передачах

«Карри сходит с ума из-за потерь». Грин — о работе над ошибками в передачах
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин рассказал, как его звёздный партнёр Стефен Карри и тренер коллектива Стив Керр работают над исправлением потерь мяча в команде.

«Стив провёл беседу со мной, а Стефен просто сходит с ума от потерь. Сегодня перед игрой у него была целая киносессия со мной с полным разбором ситуаций. Мне было очень приятно это увидеть», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Минувшей ночью «Уорриорз» нанесли поражение команде «Атланта Хоукс» со счётом 120:97. На счету Дрэймонда девять очков, семь подборов, девять передач и три потери. У Карри 23 очка, четыре подбора, восемь передач и пять потерь.

НБА — регулярный чемпионат
21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Карри - 23, Джексон-Дэвис - 14, Хилд - 11, Куминга - 10, Уотерс III - 10, Грин - 9, Пэйтон II - 6, Подзиемски - 3, Муди - 3, Андерсон - 2, Луни - 2, Сантос
Атланта Хоукс: Джонсон - 15, Рисашер - 12, Янг - 12, Дэниэлс - 11, Капела - 11, Хантер - 10, Оконгву - 9, Бафкин - 6, Богданович - 6, Мэтьюз - 3, Родди - 2, Нэнс, Крейчи
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