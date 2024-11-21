Экс-игрок «Зенита» покинул Китай и возвращается в Европу — Eurohoops

Французский разыгрывающий защитник Томас Эртель спустя два месяца карьеры в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА) покинул клуб «Шэньчжэнь Леопардс» и возвращается в Европу, сообщило издание Eurohoops.

Источник рассказал, что Эртелем заинтересованы как команды Евролиги, там и Единой лиги ВТБ, в которой он играл за петербургский «Зенит» в сезоне-2023/2024.

При Эртеле в составе у «Леопардс» была серия из пяти поражений при двух победах в 10 матчах. Эртель в среднем набирал 18,2 очка за игру, 4,1 подбора, 8,5 передачи и два перехвата. На данный момент у «Шэньчжэнь Леопардс» две победы в 10 матчах и 16-е место в таблице из 20 команд.