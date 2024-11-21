Sportskeeda объяснило, почему Егора Дёмина рано выберут на драфте НБА — 2025

Авторитетное издание Sportskeeda разобрало игру популярного российского защитника Егора Дёмина в студенческой лиге (NCAA) и объяснило, почему кандидатура Дёмина на драфте в 2025 году будет рассматриваться на ранней стадии.

«За свои первые четыре игры Дёмин зарекомендовал себя как прекрасный распасовщик с отличным дриблингом. Его работа с мячом, видение и выбор времени – всё это на продвинутом уровне для подростка-защитника. Дёмин видит все участки площадки для пик-н-ролла, отдаёт уверенные пасы внутрь зоны и наружу. Дёмин полюбил отдавать передачи в одно касание при приёме в воздухе.

Команды часто используют неспособность молодых игроков с мячом преодолевать прессинг и двойную опеку. Но Дёмин пока преуспевает в этом. Конечно, ему помогает его рост, но Егор в этих ситуациях выглядит как ветеран. Показывает прекрасные ложные элементы (фейки). Его пасы сверху, напоминающие футбольные вбрасывания, переворачивают площадку и создают выгодные ситуации для товарищей по команде. Привычка Дёмина выбирать ранний подъём мяча оставляет некоторые вопросы, особенно когда уровень соревнований повысился, но тем не менее его передачи — высокого уровня.

В этом сезоне Дёмин бросает превосходно, особенно на трёхочковых в пик-н-ролле. У него уверенные броски. Он смертельно опасен в быстрых атаках, когда он может сжечь оборону. Команды вынуждены встречать его до подхода к трёхочковой линии, из-за чего открывают зоны для его рассекающих защиту передач.

Если Дёмин сможет продолжить такую результативность в конце сезона, он будет претендовать на попадание в пятёрку лучших на драфте в 2025 году», — говорится в статье издания.