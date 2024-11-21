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Скончался заслуженный тренер России Юрий Иванович Панов

Скончался заслуженный тренер России Юрий Иванович Панов
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В Рязани на 85-м году скончался заслуженный тренер России Юрий Иванович Панов, являющийся отцом легендарного российского игрока ЦСКА и президента баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергея Панова.

«ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Юрия Ивановича», — сказали в пресс-службе армейского клуба.

«Тренер Юрий Иванович всегда отличался высоким профессионализмом и добротой, пользовался уважением коллег и родителей учеников, к каждому ребёнку он подбирал индивидуальный подход», — написала пресс-служба администрации Рязани.

В 1994 году Юрию Панову было присвоено почётное звание «Заслуженный тренер России». Его заслуги в развитии отечественного баскетбола отмечены знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России».

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