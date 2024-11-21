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Эмбиид разочарован подписанием Джорджа вместо Батлера — источник

Эмбиид разочарован подписанием Джорджа вместо Батлера — источник
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30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», разочарован тем, что команда в межсезонье подписала контракт с Полом Джорджем вместо игрока «Майами Хит» Джимми Батлера, сообщил журналист Винс Гудвил из Yahoo Sports.

«Он хотел Джимми Батлера. Он сказал руководству «Сиксерс»: «Идите за моим парнем…» Я не думаю, что Джоэл Эмбиид был счастлив, даже несмотря на то что в итоге они получили Пола Джорджа. Он хотел, чтобы Джимми Батлер вернулся туда», — приводит слова Гудвила издание Courtside Buzz.

После 14 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Филадельфия» занимает последнее место в Восточной конференции, имея на своём счету две победы.

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