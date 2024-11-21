Леброн Джеймс объявил об уходе из социальных сетей

39-летний четырёхкратный чемпион НБА и одно из главных лиц лиги Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», объявил о временном уходе из социальных сетей.

«И с учётом вышесказанного я обращусь к вам! На время отключаюсь от социальных сетей. Берегите себя», — написал Леброн в социальной сети Х (ранее Twitter).

Предыдущим сообщением Леброн репостнул обращение предпринимателя Рича Клеймана, в котором тот сказал: «Сегодня в мире так много ненависти и негатива, что меня смущает, почему некоторые национальные спортивные СМИ до сих пор считают, что лучший способ освещения спорта — это негативные реакции. Мы все можем признать, что спорт — это последняя часть общества, которая объединяет людей.

Так почему же СМИ и телевидение не могут сделать то же самое? Когда вы это говорите, это всего лишь клик-приманка. Когда платформа такая большая, вы можете внести изменения и позволить нам всем избавиться от негатива в реальной жизни. Лично я считаю, что всё это пустая трата времени. Олимпийские игры, шоу Джей Джей Редика и Брона были будущим того, чем всё это может и должно быть».