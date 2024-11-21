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Кириленко — о звезде «Локомотива-Кубань» Емченко: один из лидеров сборной России

Кириленко — о звезде «Локомотива-Кубань» Емченко: один из лидеров сборной России
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Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко комплиментарно отозвался о молодом игроке команды «Локомотив-Кубань» Владиславе Емченко.

«Как показывает наша практика последних нескольких лет, это один из лидеров национальной команды. На него оказывается большое давление, на нём очень большая ответственность. Для молодых ребят это серьёзный вызов. С другой стороны, если ты хочешь быть хорошим игроком, надо принимать этот вызов, надо не стесняться забирать на себя дополнительную ответственность и вести за собой команду», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Емченко является выпускником молодёжной академии краснодарского коллектива, который прошёл все этапы молодёжных команд. В Единой лиге выступает в составе «Локомотива-Кубань» с 2020 года.

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