Игрок «Зенита» Бэйкон — о Майкле Джордане: он дал мне шанс

Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал о своей игре в НБА и высказался по поводу легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, который в год прихода Бэйкона в североамериканскую лигу управлял коллективом «Шарлотт Хорнетс».

«У нас были хорошие отношения, я никогда ничего не ждал сверхъестественного. Он дал мне возможность [в «Шарлотт Хорнетс»], и я старался ею максимально воспользоваться. В конечном итоге я попал в «Орландо»… но всякое случается. Однако я очень уважаю Майкла. Он дал мне шанс — и этого было достаточно», — сказал Бэйкон в интервью Okko.

Бэйкон был выбран на драфте 2017 года под 40-м номером клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» и сразу же был обменян в «Шарлотт Хорнетс».