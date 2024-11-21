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Звёздный легионер «Зенита» Бэйкон объяснил, почему ушёл из НБА

Звёздный легионер «Зенита» Бэйкон объяснил, почему ушёл из НБА
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Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал о причинах своего переезда из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европу.

«На тот момент просто хотелось играть в баскетбол. У меня больше не было времени сидеть и ждать. Я чувствовал, что у меня есть талант, и очень много работал, потратил много сил, но невозможно построить карьеру, если ты не играешь.

Так что НБА – не единственно место на Земле, где играют в баскетбол. Я провёл там четыре года, многие не добиваются и этого, у кого-то вообще нет возможности сказать, что они играли там. Но у меня всё ещё впереди, целая карьера. И я просто хочу быть собой, продолжать учиться и становиться лучше», — сказал Бэйкон в интервью Okko.

Летом 2021 года Бэйкон покинул состав «Орландо Мэджик» и уехал в Европу, подписав контракт с «Монако». После одного сезона за монегасков Дуэйн перешёл в «Панатинаикос».

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