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Томпсон — о своей роли в «Маверикс»: меня не волнует, сколько бросков я совершу

Томпсон — о своей роли в «Маверикс»: меня не волнует, сколько бросков я совершу
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34-летний атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказался о своей роли в команде после победы над «Нью-Орлеан Пеликанс» в игре, прошедшей в ночь на среду.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
132 : 91
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Томпсон - 19, Ирвинг - 18, Маршалл - 15, Гримс - 12, Харди - 11, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Вашингтон - 4, Проспер - 3, Пауэлл - 2, Клебер - 2, Уильямс, Динвидди, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 19, Ингрэм - 17, Грин - 14, Робинсон-Эрл - 11, Бостон - 10, Ривз - 9, Ноуэлл - 4, Мисси - 3, Кэйн - 2, Джемисон - 2, Тайс, Маткович

«Меня не особо волнует, сколько бросков я совершу. Мне просто хочется быть настолько эффективным, насколько это возможно… В будущем меня ждут здесь действительно важные вечера. Я чувствую это», — приводит слова Томпсона издание Clutch Points.

Томпсон перешёл в «Даллас» перед стартом сезона-2024/2025, а до этого он всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». В составе калифорнийской команды он стал четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

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