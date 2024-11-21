Томпсон — о своей роли в «Маверикс»: меня не волнует, сколько бросков я совершу

34-летний атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон высказался о своей роли в команде после победы над «Нью-Орлеан Пеликанс» в игре, прошедшей в ночь на среду.

«Меня не особо волнует, сколько бросков я совершу. Мне просто хочется быть настолько эффективным, насколько это возможно… В будущем меня ждут здесь действительно важные вечера. Я чувствую это», — приводит слова Томпсона издание Clutch Points.

Томпсон перешёл в «Даллас» перед стартом сезона-2024/2025, а до этого он всю карьеру провёл в «Голден Стэйт». В составе калифорнийской команды он стал четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.