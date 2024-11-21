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Понкрашов — о Единой лиге в сезоне-2024/2025: о росте чемпионата сказать нельзя

Понкрашов — о Единой лиге в сезоне-2024/2025: о росте чемпионата сказать нельзя
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38-летний российский баскетболист, играющий за команду «Пари Нижний Новгород», Антон Понкрашов высказался о текущем уровне команд в Единой лиге ВТБ.

«Мне нравится, как проходит нынешний чемпионат Единой лиги. Много хороших игр, очень плотненький чемпионат. За исключением двух‑трёх команд, все остальные зарубаются в матчах друг с другом. Еврокубки, конечно, дают дополнительную мотивацию и дополнительный стимул для команд и игроков, поэтому о росте чемпионата сказать, наверное, нельзя. Просто все команды выравнялись, научились играть в баскетбол», — приводит слова Понкрашова «Матч ТВ».

После проведённых 15 игр коллектив Понкрашова «Пари Нижний Новгород» занимает пятое место в Единой лиге, имея на своём счету восемь побед.

В составе сборной России Антон является обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года, а также чемпионом Европы по баскетболу 2007-го.

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