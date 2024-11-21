Эмбиид — о конфронтации с Макси: тот, кто слил это — настоящий кусок дерьма

30-летний камерунский, французский и американский звёздный баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», прокомментировал слухи об эмоциональной беседе в раздевалке коллектива, в ходе которой партнёр Тайриз Макси отчитал его.

«Начну с того, что тот, кто слил это — настоящий кусок дерьма. Мы говорили о многом [во время встречи]. Я не хочу вдаваться в детали, но вся эта ситуация [с Макси], вероятно, заняла 30 секунд. Однако, опять же, это Джоэл Эмбиид, так что всем нужно сделать так, чтобы всё было взорвано в медиапространстве. Я причина всех бед, поэтому все всегда обвиняют меня.

У нас такие отношения — ничего плохого здесь нет. Мне нравится, когда люди говорят мне, что я делаю не так, что мне нужно делать лучше. Даже несмотря на то, что эта часть [опоздания] могла случиться один или два раза, когда я не играл. Но мне нужно стать лучше. Мне нужно быть идеальным. Мне нужно быть в игре, и я это делаю и собираюсь сделать. Что я всегда и делал», — приводит слова Эмбиида издание Inquirer.

После 14 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Филадельфия» занимает последнее место в Восточной конференции, имея на своём счету две победы.