Фридзон — о сборной России: вернёмся на международную арену, тогда и поговорим об уровне

Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон дал комментарий относительно скорого выступления сборной России на международном товарищеском турнире «Кубок Дружбы. Россия — Африка». Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября в Москве. Российские баскетболисты встретятся с национальными командами Туниса и Ливии.

«Желаю нашим ребятам удачи, интересной борьбы и побед. Возможностей соперников не знаю, не сталкивался с ними раньше. Но надеюсь, что эти игры станут прекрасным праздником.

Очень важно, что наша сборная играет, а Российская федерация баскетбола в это непростое время организует матчи для национальной команды. Сейчас важны любые турниры. Нужна игровая практика, главное — играть, соревноваться, а не сидеть взаперти.

Как бы оценил уровень нашей сборной? Не могу этого сделать, поскольку команда не выступает на международных соревнованиях. В последний раз ребята играли три месяца назад, к тому же сейчас вызвали много новых игроков. Когда вернёмся на международную арену, тогда и будем говорить об уровне», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

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Достижения сборных России по баскетболу: