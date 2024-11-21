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Американец Дуэйн Бэйкон из «Зенита» высказал мнение о Санкт-Петербурге

Американец Дуэйн Бэйкон из «Зенита» высказал мнение о Санкт-Петербурге
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Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о Санкт-Петербурге. Ранее баскетболист снимал видео с лодки в городе для ролика.

«Планирую ли показать город и страну? Да, потому что это прекрасный город. Я говорил своим друзьям, что большинство людей имеют неправильное представление о России. Хочу показать, что здесь гораздо лучше, чем можно представить на первый взгляд, хотя и довольно холодно. Здесь хорошие люди, красивый город и вообще много всего интересного, считаю, что Петербург нужно посетить. Просто я не хочу показывать всё сразу в первые месяцы, у меня будет целый год для этого», — сказал Бэйкон в интервью Okko.

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