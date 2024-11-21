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Лидер «Далласа» Лука Дончич получил травму запястья

Лидер «Далласа» Лука Дончич получил травму запястья
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил травму запястья. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, 25-летний словенский баскетболист пропустит некоторое время. Информации о точных сроках восстановления игрока пока нет.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 28,1 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 7,6 передачи.

Ранее журналист Кори Тулаба, который специализируется на студенческой американской лиге NCAA, рассказал, как его впечатлил российский игрок Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), сравнив его с Дончичем.

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Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита:

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