Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Альба Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Криштиану Роналду ответил, смотрит ли он баскетбол

Криштиану Роналду ответил, смотрит ли он баскетбол
Комментарии

Прославленный португальский футболист 39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал подкаст вместе с популярным блогером Мистером Бистом, где ответил на его вопрос по поводу баскетбола.

«Смотрю ли я баскетбол? Нечасто», — сказал Роналду.

Ранее Криштиану рассказал, планирует ли сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном Криштиану Роналду-младшим по примеру именитого американского баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни Джеймса. Оба являются игроками клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброну сейчас 39 лет – так же, как и Роналду.

В США отец учит свою дочь называть Леброна Величайшим:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android