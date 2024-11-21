Криштиану Роналду ответил, смотрит ли он баскетбол

Прославленный португальский футболист 39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал подкаст вместе с популярным блогером Мистером Бистом, где ответил на его вопрос по поводу баскетбола.

«Смотрю ли я баскетбол? Нечасто», — сказал Роналду.

Ранее Криштиану рассказал, планирует ли сыграть на профессиональном уровне в одной команде со своим сыном Криштиану Роналду-младшим по примеру именитого американского баскетболиста Леброна Джеймса и его сына Бронни Джеймса. Оба являются игроками клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброну сейчас 39 лет – так же, как и Роналду.

В США отец учит свою дочь называть Леброна Величайшим: