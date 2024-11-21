Виталий Фридзон назвал двух претендентов на победу в этом сезоне Единой лиги

39-летний российский баскетболист, играющий президент «Десны» Виталий Фридзон поделился мыслями о нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. По мнению бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года, фаворитами в настоящий момент являются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Борьба в Единой лиге интересная, супер, всё хорошо. Мне всё очень нравится. При этом, как я предполагал перед стартом сезона, выделяются четыре клуба, которые занимают высокие позиции в чемпионате.

На старте сезона очень хорошо играл «Локомотив», сейчас он чуть-чуть сдал. Конечно, сложная логистика здесь где-то сказалась. А вот ЦСКА сейчас играет очень здорово, показывает идеальный баскетбол. Но и «Зенит» прибавил очень сильно. Думаю, что пока обе эти команды выглядят фаворитами», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

Российские баскетболисты за рубежом: