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«Тогда буду считать, что провалился». Американец Бэйкон назвал главную цель в Единой лиге

«Тогда буду считать, что провалился». Американец Бэйкон назвал главную цель в Единой лиге
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Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон рассказал о своей главной цели в Единой лиге ВТБ. К клубу из Санкт-Петербурга Бэйкон присоединился летом этого года.

«На самом деле я не стремлюсь быть звездой, просто хочу побеждать, не пытаюсь каждый раз набирать много очков, хотя знаю, что это моя роль. Но я хочу показать миру всё, что могу делать – защищаться, отдавать передачи, бороться за подбор. Это в конечном итоге и приводит в победе. Хочу быть на первом плане, когда приходит время принимать решения или совершать важные действия. Всегда чувствую, что, если мяч у меня в руках, у нас больше шансов выиграть, то есть дело не только в том, что я должен забивать, я могу взять на себя ответственность. Моя главная цель – победа, если мы не выиграем в Лиге ВТБ, то буду считать, что провалился. Главная звезда — это тот, кто выигрывает», — сказал Бэйкон в интервью Okko.

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