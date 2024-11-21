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Назван минимальный срок, который пропустит Лука Дончич из-за травмы

Назван минимальный срок, который пропустит Лука Дончич из-за травмы
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич будет отсутствовать минимум одну неделю. Как рассказал на своей странице в социальных сетях известный инсайдер Шэмс Чарания, через семь дней 25-летний словенский игрок пройдёт повторное медицинское обследование. Напомним, Лука получил траву запястья.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 28,1 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 7,6 передачи.

«Даллас» в настоящий момент занимает 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Маверикс» одержали восемь побед и потерпели семь поражений.

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