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Названы подробности по эксперименту НБА с форматом Матча всех звёзд — 2025

Названы подробности по эксперименту НБА с форматом Матча всех звёзд — 2025
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Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями относительно Матча всех звёзд НБА 2025 года. Напомним, ранее сообщалось, что мероприятие в 2025-м пройдёт в рамках мини-турнира с четырьмя командами. Три из них составят звёзды, а четвёртой будет победитель Матча восходящих звёзд.

По сведениям Чарании, две полуфинальные игры будут проходить до 40 очков, а финальная встреча – до 25 очков. Предполагается, что такой формат придаст динамичности, конкурентности и зрелищности мероприятию.

Матч всех звёзд НБА 2025 года пройдёт в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр». Мероприятие запланировано на 16 февраля.

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